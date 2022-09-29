На сайте президента Украины открыли голосование о возвращении стране ядерного статуса

На официальном сайте Владимира Зеленского создали петицию о выходе из Будапештского меморандума.

Президента Владимира Зеленского просят заявить о выходе страны из Будапештского меморандума и объявить Украину ядерной державой. Авторы петиции считают, что такой шаг необходим для "ядерного сдерживания России". Открыто голосование.

Ядерное оружие планируется получить у США или Израиля. В свою очередь бывший депутат Верховной рады Илья Кива написал в Telegram, что украинские ученые уже создали "грязную ядерную бомбу" (боеприпас, предназначенный не для уничтожения объектов, а с целью максимального радиоактивного заражения территории противника - прим. Автопарус).

В 1994 году Украина и Беларусь в Будапеште подписали меморандум о добровольном отказе от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России и США.

Авторы петиции считают, что это соглашение больше не имеет смысла, так как Российская Федерация свои обязательства грубо нарушила.