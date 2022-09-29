Захарова: спецслужбы США контролируют район, где случилось ЧП на «Северных потоках»

Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что американские спецагенты контролируют акватории, где произошли взрывы на участках российских газопроводов "Северный поток".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что взрывы в районе пролегания российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли в водах возле Дании и Швеции, которые по своей природе являются странами, ориентированными на поддержку НАТО.

По словам Захаровой, американские спецагенты полностью контролировали местность, где случилось ЧП на "Северных потоках", и оправдания Белого дома о непричастности США к инцидентам выглядят неубедительно.