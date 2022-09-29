Песков анонсировал объёмное выступление Путина о вхождении Донбасса в состав РФ

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков утверждает, что завтра Владимир Путин обратится к россиянам с речью о вхождении новых территорий в состав России.

29 сентября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября ожидается объёмное выступление Владимира Путина. Также завтра Путин подпишет договоры о присоединении к России Херсонской и Запорожской областей вместе с Донецкой и Луганской Народными республиками.

По словам Пескова, запланированное на завтра выступление Владимира Путина не следует путать с посланием к федеральному собранию, которое состоится позже.