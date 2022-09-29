Песков анонсировал объёмное выступление Путина о вхождении Донбасса в состав РФ
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков утверждает, что завтра Владимир Путин обратится к россиянам с речью о вхождении новых территорий в состав России.
29 сентября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября ожидается объёмное выступление Владимира Путина. Также завтра Путин подпишет договоры о присоединении к России Херсонской и Запорожской областей вместе с Донецкой и Луганской Народными республиками.
По словам Пескова, запланированное на завтра выступление Владимира Путина не следует путать с посланием к федеральному собранию, которое состоится позже.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган заявил, что Путин сделает все так, как задумал
ВКС России уничтожили до 80 наёмников «Иностранного легиона» ВСУ в районе Николаевки
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»
30 сентября Владимир Путин подпишет договор о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ