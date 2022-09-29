Песков признал ошибки призыва на воинскую службу по частичной мобилизации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимо быстро исправлять ошибки при информации российского населения о частичной мобилизации в стране.

Дмитрий Песков признал, что при призыве на воинскую службу по указу президента Российской Федерации Владимира Путина «бывают ошибки». В частности речь идет об ошибках при информации населения страны о частичной мобилизации.

По словам Пескова, «главное, чтобы они (ошибки) оперативно поправлялись». При этом пресс-секретарь российского лидера не уточнил, о каких именно ошибках идет речь. Ранее сообщалось о призыве на воинскую службу по частичной мобилизации тех, у кого ухудшилось состояние здоровья с момента последней отметки в военном билете.

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пояснил, что норма о запрете на выезд с места жительства при частичной мобилизации не применяется. Однако ранее заявил, что мобилизованные не могут покидать территорию России.

Частичная мобилизация в России была объявлена по указу президента страны Владимира Путина 21 сентября 2022 года. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что под частичную мобилизацию попадут порядка 300 тысяч граждан Российской Федерации, которые имеют военно-учетные специальности.