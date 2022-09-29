30 сентября Владимир Путин подпишет договор о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья

Президент России Владимир Путин завтра выступит в Кремля перед высшими чинами страны.

По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин 30 сентября выступит в Кремле.

Отмечается, что темой для выступления станет присоединение к Российской Федерации новых территорий.

"Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоится 30 сентября в Кремле в 15:00 мск", - передает ТАСС.

Песков добавил, что во время мероприятия пройдет объемное выступление Путина, которые нельзя путать с посланию Федеральным собранием.

Само же послание, отмечает Песков, обязательно состоится, но позже.