30 сентября Владимир Путин подпишет договор о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья
Президент России Владимир Путин завтра выступит в Кремля перед высшими чинами страны.
По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин 30 сентября выступит в Кремле.
Отмечается, что темой для выступления станет присоединение к Российской Федерации новых территорий.
"Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоится 30 сентября в Кремле в 15:00 мск", - передает ТАСС.
Песков добавил, что во время мероприятия пройдет объемное выступление Путина, которые нельзя путать с посланию Федеральным собранием.
Само же послание, отмечает Песков, обязательно состоится, но позже.
Опубликовано: Николай Скира
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