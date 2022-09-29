ВКС России уничтожили до 80 наёмников «Иностранного легиона» ВСУ в районе Николаевки
В Минобороны РФ заявили, что российская авиация уничтожила около 80 наёмников «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР.
В четверг, 29 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил, что служащие российских воздушно-космических сил поразили позиции «Иностранного легиона» Вооружённых сил Украины.
Конашенков пояснил, что в результате высокоточного удара ВКС России были уничтожены до восьмидесяти единиц живой силы иностранных наёмников украинской стороны в районе города Николаевка в Краматорском районе ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган заявил, что Путин сделает все так, как задумал
Известный боксер и депутат Валуев заявил, получил повестку явится в военкомат для мобилизации
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»
Орбакайте рассказала, как Пугачёва спасла Моисеева от смерти
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ