ВКС России уничтожили до 80 наёмников «Иностранного легиона» ВСУ в районе Николаевки

В Минобороны РФ заявили, что российская авиация уничтожила около 80 наёмников «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР.

В четверг, 29 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил, что служащие российских воздушно-космических сил поразили позиции «Иностранного легиона» Вооружённых сил Украины.

Конашенков пояснил, что в результате высокоточного удара ВКС России были уничтожены до восьмидесяти единиц живой силы иностранных наёмников украинской стороны в районе города Николаевка в Краматорском районе ДНР.