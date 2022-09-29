ВКС России уничтожили до 80 наёмников «Иностранного легиона» ВСУ в районе Николаевки

В Минобороны РФ заявили, что российская авиация уничтожила около 80 наёмников «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР.

В четверг, 29 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил, что служащие российских воздушно-космических сил поразили позиции «Иностранного легиона» Вооружённых сил Украины.

Конашенков пояснил, что в результате высокоточного удара ВКС России были уничтожены до восьмидесяти единиц живой силы иностранных наёмников украинской стороны в районе города Николаевка в Краматорском районе ДНР.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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