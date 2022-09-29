Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили свыше 70 бойцов 92-й механизированной бригады ВСУ

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении российскими солдатами более 70 солдат второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ.

29 сентября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга Министерства обороны России заявил, что солдаты российской армии поразили пункт временного базирования второго батальона 92-й механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Серко ВСУ в районе города Купянска Харьковской области.

Конашенков уточнил, что в результате нанесённого служащими Вооружённых сил РФ удара, потери украинского батальона составили более чем семьдесят единиц живой силы, а также четырнадцать единиц вооружения.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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