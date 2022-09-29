Финляндия объявила о закрытии границ для россиян с 30 сентября
Граница Финляндии будет закрыта для российских туристов с пятницы, 30 сентября.
Уже завтра, 30 сентября, граница между Финляндией и Российской Федерацией закрывается для туристов.
Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на заявление правительства Финляндии.
"Власти Финляндии подтвердили закрытие границы для российских туристов начиная с пятницы, 30 сентября", - передает РИА.
Также отметим, что сейчас на границе работают выездные пункты военкоматов, которые выдают повестки россиянам.
Опубликовано: Николай Скира
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