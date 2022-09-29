В Германии предрекают «окончание эры ООН» из-за спецоперации в Украине

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что США и Китай набирают силу в то время как Европейский союз и Россия продолжают себя губить введением вредящих для обеих сторон санкций.

Эксперт считает, что специальная военная операция России в Украине в конченом итоге приведет к перестройке существующего миропорядка. Он отметил, что модель однополярного мира уже никому неинтересна — когда интересами всего человечества управляет одно государство (имя ввиду США).

Александр Рар подчеркивает, что так или иначе мир вернется к биполярной модели, где влияние между собой сначала разделят США и Китай, а затем к определенным зонам ответственности подключаться и другие государства. Тем не менее, если США и ЕС начнут глобальное противостояние Китаю и России, ООН в нынешней версии буквально перестанет существовать, как в свое время Лига наций.

Мировые державы не могут и не хотят договариваться по общим вопросам, каждая из сторон стремится одержать победу над противником. Когда это происходило при Лиге наций, а сейчас это происходит в Организации объединенных наций (ООН).

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена пытается заставить ООН принять экстренные меры против России, однако Вашингтон не может потребовать принять резолюцию по Украине в обход Совета Безопасности ООН, где у России есть право на вето.