Aftonbladet: Швеция заявила о четвертой утечке в «Северном потоке»
По сообщению издания Aftonbladet, шведская береговая охрана зафиксировала четвертую утечку на нитях газопровода «Северный поток». Диаметр утечки составляет не менее 200 метров.
Отмечается, что четвертая утечка находятся в исключительной экономической зоне Швеции. При этом сейсмологи не исключают, что взрывов могло быть намного больше. Четвертая утечка обнаружена на нити «Северного потока-2».
В понедельник стало известно о трех утечках на газопроводах «Северных поток» в Балтийском море. Одна находится в датской экономической зоне к юго-востоку от острова Борнхольм, две других — к северо-востоку. Утечки находятся на расстоянии шести километров друг от друга.
При проведении пресс-конференции по поводу утечек, премьер-министр Швеции Андерссон уже тогда заявила, что одна из них находится в шведской экономической зоне. Тем не менее, на тот момент было известно только о трех утечках, а о четвертой сообщили только сегодня.
Aftonbladet сообщают, что сейсмологи не могут ответить на вопрос, мог ли третий и четвертый взрывы произойти из-за первых двух и общего повреждения трубопровода в определенных частях. Специалисты отмечают, что движение волн при втором взрыве явно отличаются от тех, что были при первом, однако более подробные комментарии дать не могут.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Польши: НАТО вступит в войну с РФ из-за применения ядерного оружия
Мирошник: около 30 беженцев погибло под Харьковом при обстреле ВСУ
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией
Aftonbladet: Швеция заявила о четвертой утечке в «Северном потоке»
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»