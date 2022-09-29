Aftonbladet: Швеция заявила о четвертой утечке в «Северном потоке»

По сообщению издания Aftonbladet, шведская береговая охрана зафиксировала четвертую утечку на нитях газопровода «Северный поток». Диаметр утечки составляет не менее 200 метров.

Отмечается, что четвертая утечка находятся в исключительной экономической зоне Швеции. При этом сейсмологи не исключают, что взрывов могло быть намного больше. Четвертая утечка обнаружена на нити «Северного потока-2».

В понедельник стало известно о трех утечках на газопроводах «Северных поток» в Балтийском море. Одна находится в датской экономической зоне к юго-востоку от острова Борнхольм, две других — к северо-востоку. Утечки находятся на расстоянии шести километров друг от друга.

При проведении пресс-конференции по поводу утечек, премьер-министр Швеции Андерссон уже тогда заявила, что одна из них находится в шведской экономической зоне. Тем не менее, на тот момент было известно только о трех утечках, а о четвертой сообщили только сегодня.

Aftonbladet сообщают, что сейсмологи не могут ответить на вопрос, мог ли третий и четвертый взрывы произойти из-за первых двух и общего повреждения трубопровода в определенных частях. Специалисты отмечают, что движение волн при втором взрыве явно отличаются от тех, что были при первом, однако более подробные комментарии дать не могут.