Мирошник: около 30 беженцев погибло под Харьковом при обстреле ВСУ
Родион Мирошник сообщил, что при обстреле ВСУ колонны с беженцами в Харьковской области погибли 30 человек.
Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что в Харьковской области колонна с беженцами подверглась обстрелу со стороны украинских военных. По предварительным данным, погибли около 30 человек, в том числе и дети.
По информации главы представительства ЛНР, колонну беженцев выследили с помощью квадрокоптеров. В данный момент тела погибших не могут вывезти экстренные службы Луганской республики из-за постоянных обстрелов ВСУ. Мирошник добавил, что поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни увеличился.
Опубликовано: Елена Калиновская
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