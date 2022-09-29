Мирошник: около 30 беженцев погибло под Харьковом при обстреле ВСУ

Родион Мирошник сообщил, что при обстреле ВСУ колонны с беженцами в Харьковской области погибли 30 человек.

Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что в Харьковской области колонна с беженцами подверглась обстрелу со стороны украинских военных. По предварительным данным, погибли около 30 человек, в том числе и дети.

По информации главы представительства ЛНР, колонну беженцев выследили с помощью квадрокоптеров. В данный момент тела погибших не могут вывезти экстренные службы Луганской республики из-за постоянных обстрелов ВСУ. Мирошник добавил, что поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни увеличился.