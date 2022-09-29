ВКС России уничтожили около 80 иностранных наемников в ДНР

Министерство обороны России сообщает об уничтожении крупной группы иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.

В сводке министерства обороны России о ходе специальной операции в Украине, сообщается об уничтожении до 80 наемников "Иностранного легиона" в районе села Николаевка.

"Авиацией ВКС России уничтожено до 80 наемников, воюющих на стороне Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того минобороны сообщило об уничтожении радиолокационной станции С-300 в Николаевской области, а также подавлении батареи реактивных систем залпового огня HIMARS в районе Павлограда.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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