Из-за энергетического кризиса в Европе может отключиться мобильная связь

В случае перебоев с электроэнергией или ее нормирования в Европе зимой может отключиться мобильная связь.

После прекращения поставок газа из России в европейских странах возник дефицит электроэнергии. Ситуация усугубляется остановкой французских АЭС на техобслуживание.

Представители европейской телекоммуникационной отрасли не исключают отключения мобильных сетей зимой из-за недостатка резервных систем питания.

Резервные батареи, которые имеются на многих телекоммуникационных вышках, способны обеспечить работу мобильных антенн в течение получаса.

Французская компания Enedis обещает в случае отключений сохранить мобильную связь для больниц, крупных промышленных предприятий и других приоритетных клиентов.

В Швеции телекоммуникационный регулятор PTS закупает мобильные базовые и переносные заправочные станции, чтобы справиться с перебоями в работе сетей. 

В Италии телекоммуникационные компании требуют исключить мобильную сеть из объектов, где возможные отключения электроэнергии.

Deutsche Telekom собирается использовать мобильные системы аварийного питания, работающие на дизельном топливе, в случае длительных перебоев в подаче электроэнергии.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 













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