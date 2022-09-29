Из-за энергетического кризиса в Европе может отключиться мобильная связь
В случае перебоев с электроэнергией или ее нормирования в Европе зимой может отключиться мобильная связь.
После прекращения поставок газа из России в европейских странах возник дефицит электроэнергии. Ситуация усугубляется остановкой французских АЭС на техобслуживание.
Представители европейской телекоммуникационной отрасли не исключают отключения мобильных сетей зимой из-за недостатка резервных систем питания.
Резервные батареи, которые имеются на многих телекоммуникационных вышках, способны обеспечить работу мобильных антенн в течение получаса.
Французская компания Enedis обещает в случае отключений сохранить мобильную связь для больниц, крупных промышленных предприятий и других приоритетных клиентов.
В Швеции телекоммуникационный регулятор PTS закупает мобильные базовые и переносные заправочные станции, чтобы справиться с перебоями в работе сетей.
В Италии телекоммуникационные компании требуют исключить мобильную сеть из объектов, где возможные отключения электроэнергии.
Deutsche Telekom собирается использовать мобильные системы аварийного питания, работающие на дизельном топливе, в случае длительных перебоев в подаче электроэнергии.
Опубликовано: Светлана Репина
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