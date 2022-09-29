Директор Слепакова Лазаревская рассказала об отъезде артиста в Израиль

Пока фанаты юмориста Сеиёна Слепакова не на шутку тревожатся, куда пропал их кумир, артист времени даром не теряет. Комик гастролирует по городам Израиля.

Пока российские поклонники бьют тревогу, куда Семен Слепаков пропал с радаров, артист продолжает свою творческую деятельность. Он отправился в новый гастрольный тур. Эту информацию сообщила сообщила концертный директор звезды Евгения Лазаревская 5 tv.ru.

Сотрудник юмориста поделилась информацией: "У нас давно-давно запланировано четыре концерта в Израиле, это как бы нормальная практика, что российские артисты дают концерты за рубежом, потому что много наших соотечественников.

Эти концерты были запланированы давно. Вот сегодня первый концерт в Хайфе. Спасибо за такой хайп! Думаю, у нас будет больше, чем sold out. Мы сейчас приехали на гастроли".

О том, куда звезда сцены отправится после турне по городам Израиля, пока неизвестно.

Лазаревская подытожила: "Я не знаю его дальнейшие планы, куда он поедет дальше и поедет ли обратно в Россию. У нас сейчас тур из четырех городов.

...

У нас все нормально".