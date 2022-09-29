Командующий ВСУ похвастался высокой оценкой главкома НАТО в Европе
Генерал Валерий Залужный рассказал о своем разговоре с командующим войсками НАТО в Европе
В Telegram-канале Валерия Залужного появилось сообщение о телефонном разговоре с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.
"Обменялись мнениями о складывающейся обстановке и обсудили вопросы дальнейших поставок оружия. Получил одобрительную оценку и заверения в дальнейшей поддержке", — говорится в публикации.
Американский генерал Кристофер Каволи принял должность в июле 2022 года. Офицер известен как специалист по Восточной Европе и в совершенстве владеет русским языком.
Опубликовано: Максим Алексеев
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