Командующий ВСУ похвастался высокой оценкой главкома НАТО в Европе

Генерал Валерий Залужный рассказал о своем разговоре с командующим войсками НАТО в Европе

В Telegram-канале Валерия Залужного появилось сообщение о телефонном разговоре с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

"Обменялись мнениями о складывающейся обстановке и обсудили вопросы дальнейших поставок оружия. Получил одобрительную оценку и заверения в дальнейшей поддержке", — говорится в публикации.

Американский генерал Кристофер Каволи принял должность в июле 2022 года. Офицер известен как специалист по Восточной Европе и в совершенстве владеет русским языком.