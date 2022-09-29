Мышь под веником – Ирина Муравьева о себе: как сегодня живет актриса и ее дети

Ирина Муравьева сумела сделать актерскую карьеру, не обладая эталонной внешностью, да и сама она называет себя мышью под веником.

Февраль традиционно праздничный месяц для советской и российской актрисы Ирины Муравьевой. В этом месяце она будет праздновать семьдесят четвертый день рождения. А еще в том же месяце родились оба ее сына. Даниилу сейчас сорок семь лет, а младшенькому Евгению тридцать девять.

В семье последние восемь лет праздничные дни рождения в феврале имеют горьковатый привкус. А все дело в том, что ни Ирина Вадимовна, ни ее сыновья, к сожалению, не могут разделить праздники с их любимым отцом и мужем Леонидом Даниловичем Эйдлиным, который ушел из жизни как раз восемь лет назад.

До сих пор Ирина Муравьева и ее сыновья не могут в полной мере смириться с этой утратой. И неудивительно, ведь актриса прожила с со своим мужем более сорока лет, они вырастили двоих прекрасных детей, и были, по признанию самой Ирины, очень счастливы.

В немалой степени Леонид поспособствовал и карьерному росту Ирины Муравьевой. Когда она была еще неизвестной актрисой, муж, который работал режиссером и сценаристом, очень поверил в талант своей супруги, и это поддерживало ее в непростые времена, и не позволяло сдаваться. Она всеми силами старалась оправдать эту беззаветную веру мужа в ее счастливую звезду.

Кстати, Ирина Вадимовна утверждает, что совсем не похожа по характеру на своих самых известных персонажей из фильмов Москва слезам не верит и Карнавал. В отличие от них, она вовсе не обладает лидерскими качествами, и называет себя мышью под веником, которая в детстве сначала всегда слушалась родителей, а потом и мужа.

Впрочем, такая покладистость, уверена актриса, идет ей только на пользу и в карьере, и в жизни. И с этим согласны ее друзья и коллеги. В Ирине Муравьевой совершенно нет зазнайства и стремления к звездности. На площадке и театральной сцене она всегда собрана, ответственна, и всегда делает свою работу на сто процентов.

Огромным счастьем она считает рождение двоих своих сыновей. Для актрисы семья всегда была на первом месте. Она никогда не соглашалась на съемки, если они проходили за пределами Москвы, где жили они с мужем и детьми. И даже в тех случаях, когда ей предлагали солидные гонорары, она отказывалась, если считала, что ее отсутствие может негативно сказаться на ее близких.

Дети Ирины Муравьевой и Леонида Эйдлина унаследовали скромность, ответственность и простоту общения от своей матери, а счастливый брак их родителей, конечно стал для них отличным эталоном семейной жизни.

Даниил стал актером. На его счету сейчас уже более тридцати ролей в кино. У него растет сын Иван от первого брака, а сейчас он женат на своей коллеге Юлии Крайновой, и вполне счастлив. Евгений тоже выбрал себе спутницу жизни из актерской среды. Он женат на Веронике Делион, которая работает актрисой и сочиняет стихи, и у них подрастает четырехлетний сынишка Леонид, названный в честь дедушки.

Евгений пытался стать ресторатором, но потерпел неудачу на этом поприще, и сейчас работает на телевидении.