Злой татарин: мнение коллег из мира кинематографа об актере Сергее Шакурове

Актера Сергея Шакурова часто те, кто с ним работал, называют злым татарином, но он на самом деле не обижается, а, наоборот, считает, что это вполне справедливо.

На сегодняшний день актер Сергей Шакуров уже отметил восьмидесятилетний юбилей, и вправе подводить многие итоги своей насыщенной жизни. На счету у него более ста двадцати ролей в кинокартинах, и солидная аудитория поклонников, так что профессиональную жизнь можно считать вполне состоявшейся.

Среди самых заметных кинофильмов и сериалов, где он сыграл, выделяются Тайны дворцовых переворотов, Следователь Тихонов, Белая гвардия, Мятеж, Великая, Остров и др. Для поклонников Сергей Шакуров яркий, харизматичный и талантливый артист, который своими работами вызывает восхищение, и только положительные эмоции.

А вот у тех, кто работал с ним на съемочной площадке, как актеров, так и режиссеров, мнение о нем далеко не такое однозначное. В кулуарах Сергея Шакурова называют злым татарином, и он об этом прекрасно знает, и не обижается, а считает, что это прозвище он вполне заслуживает из-за своего жесткого и непримиримого характера.

Из-за этого Шакуров в свое время, когда снимали Землю Санникова, так разругался с Олегом Далем и Владиславом Дворжецким, что впоследствии они даже не разговаривали. Похожая, и даже более жесткая ситуация сложилась на съемочной площадке фильма Зимняя вишня. Там изначально Сергей Шакуров играл главную роль в паре с Еленой Сафоновой.

Но в какой-то момент ему показалось, что уровень актерского мастерства актрисы не соответствует его представлениям, и он напрочь отказался с ней работать. Попытки объяснить, что уже проделана значительная часть работы, не увенчались успехом: Сергей Шакуров отказался дальше сниматься, и покинул съемочную площадку.

К счастью, на замену ему нашелся Виталий Соломин, с которым у них с Еленой Сафоновой получился замечательный тандем, и сформировались добрые взаимоотношения, и фильм впоследствии стал культовым.

Сам Шакуров охотно признает свои недостатки, и говорит, что его всегда удивляло, насколько Георгию Вицину удается со свойственной ему добротой общаться со всеми членами съемочной группы. Сам же он так вести себя не может, причем не только в отношении коллег, но даже семьи. Он признается, что всегда говорит все прямо, жестко и в лоб, и оттого у него напряженные отношения даже с близкими людьми.

Так на телевидении он однажды нелицеприятно высказался о жене и дочери Ольге, что их очень обидело. В итоге он развелся с первой супругой, а дочь даже отказалась носить фамилию и отчество отца, предпочтя заменить их на таковые отчима. После этого Шакуров с ними больше не общался.

Впрочем, и с другими детьми он не может похвастаться хорошими отношениями. А их у него трое Иван, Ольга и семнадцатилетний Марат.