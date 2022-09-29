Пентагон не стал комментировать данные о военных вертолётах над «Северными потоками»
В Пентагоне отказались комментировать информацию о военных вертолётах на месте 4 взрывов на «Северных потоках».
29 сентября новостное агентство РИА сообщило, что официальный представитель Пентагона воздержался от комментариев по поводу данных ресурса Flightradar24, согласно которым американские военные вертолёты кружили над местом взрывов на «Северных потоках».
Отмечается, что представитель американского военного ведомства объяснил своё нежелание комментировать вышеуказанную информацию тем, что Пентагон не намерен «спекулировать или забегать вперед усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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