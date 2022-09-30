Британцы поддержали слова Путина о стремлении Запада разжечь войну в СНГ

Интернет-читатели Daily Mail полностью поддержали слова президента России Владимира Путина о желании Запада разжечь «кровавую бойню» в СНГ.

30 сентября читатели британской газеты-таблоида Daily Mail прокомментировали в Twitter заявление президента РФ Владимира Путина об истинных целях коллективного Запада, полностью согласившись с каждым его словом.

Британцы считают, что у западных стран лучше всего получается «разжигать революции», а особенно внимательные читатели Daily Mail отметили, что украинский конфликт – «это пятая по счету спровоцированная НАТО война за последние 30 лет».