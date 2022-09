США ввели новые санкции против иранской нефти, они затрагивают китайские компании

США ввели санкции в отношении компаний, причастных к торговле иранской нефтью и нефтепродуктами.

В списке компаний, попавших под санкции, оказались пять китайских организаций. По информации Министерства финансов, меры направлены против иранских брокеров и подставных фирм в ОАЭ, Индии и Гонконге.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что китайская Zhonggu Storage and Transportation Co Ltd управляла коммерческим хранилищем нефти из Ирана.

Еще одну китайскую компанию WS Shipping Co Ltd обвиняют в управлении судном, которое транспортировало иранские нефтепродукты.

Некоторые компании попали в поле зрения США из-за сотрудничества с гонконгской Triliance Petrochemical Co Ltd, в отношении которой ранее были введены санкции.

В США отмечают, что индийская Tibalaji Petrochem Private Limited при посредничестве Triliance купила нефтехимическую продукцию на миллионы долларов для поставки в Китай.

США усиливают давление на Иран, поскольку переговоры по возобновлению ядерной сделки зашли в тупик.

В Вашингтоне подчеркивают, что санкции в отношении иранской нефти будут усиливаться, пока Тегеран будет активно заниматься своей ядерной программой.