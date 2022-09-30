Palm Beach Post: жертвами урагана «Иан» в американском штате Флорида стали 14 человек
Не менее чем 14 человек пострадали в результате обрушившегося на американский штат Флорида тропического урагана «Иан».
30 сентября интернет-издание Palm Beach Post, ссылаясь на высокопоставленный источник, который пожелал остаться анонимным, сообщило о том, что от мощного тропического урагана «Иан» в американском штате Флорида пострадали не менее чем 14 человек.
Отмечается, что в настоящее время спасатели сосредоточены на разборе завалов, образовавшихся из-за мощных порывов ветра урагана, ввиду чего в настоящее время невозможно назвать точное число жертв стихийного бедствия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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