Palm Beach Post: жертвами урагана «Иан» в американском штате Флорида стали 14 человек

Не менее чем 14 человек пострадали в результате обрушившегося на американский штат Флорида тропического урагана «Иан».

30 сентября интернет-издание Palm Beach Post, ссылаясь на высокопоставленный источник, который пожелал остаться анонимным, сообщило о том, что от мощного тропического урагана «Иан» в американском штате Флорида пострадали не менее чем 14 человек.

Отмечается, что в настоящее время спасатели сосредоточены на разборе завалов, образовавшихся из-за мощных порывов ветра урагана, ввиду чего в настоящее время невозможно назвать точное число жертв стихийного бедствия.