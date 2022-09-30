Чехия обвиняет Россию в аннексии территории Украины

Чешская Республика не признаёт присоединение украинских территорий к РФ, заявил глава МИД Ян Липавский.

«Весь процесс был сфальсифицирован, без какой-либо легитимности», — отметил дипломат.

Власти Чехии считают территории Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР украинскими, отметил он

«Украина имеет право управлять этой территорией», — заявил Липавский и потребовал от РФ прекратить военные действия на территории Украины.