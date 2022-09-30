Чехия обвиняет Россию в аннексии территории Украины
Чешская Республика не признаёт присоединение украинских территорий к РФ, заявил глава МИД Ян Липавский.
«Весь процесс был сфальсифицирован, без какой-либо легитимности», — отметил дипломат.
Власти Чехии считают территории Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР украинскими, отметил он
«Украина имеет право управлять этой территорией», — заявил Липавский и потребовал от РФ прекратить военные действия на территории Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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