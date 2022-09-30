Патрушев: «США — главные выгодоприобретатели от взрыва на Северных потоках»

Николай Патрушев заявил, что США являются главными выгодоприобретателями от взрывов на газопроводе «Северный поток».

США являются главными выгодоприобретателями от взрывов на "Северном потоке". Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает ТАСС.

"Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США", - сказал Патрушев на совещании глав спецслужб стран СНГ, проходящее в Москве.

Секретарь заметил, что схожая ситуация с подрывом трубопровода имела место в 1983 году. Когда произошли взрывы в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа.

О необходимости совместными усилиями стран СНГ раскрыть заказчиков данного взрыва, чиновник заявил свои коллегам из ближнего зарубежья.

26 сентября появилось информация о нескольких утечках газа в районе побережья Дании и Швеции. Были обнаружены несколько повреждений, как на "Северном потоке", так и на "Северном потоке-2".

За произошедшими инцидентами последовала бурная международная реакция. Представители Дании, Германии и Швеции не исключают, что данные разрушения могут быть вызванные диверсиями.