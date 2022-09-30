Лукашенко принял верительные грамоты послов ряда зарубежных стран
Президент Беларуси принял верительные грамоты у представителей дипломатических ведомств ряда стран.
Как сообщает БелТА, Александр Лукашенко провел прием послов ряда зарубежных стран на котором принял верительные грамоты.
Грамоты белорусскому лидеру вручили послы ОАЭ, Аргентины, Бенина, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Мальтийского ордена, Мьянмы, Палестины, Судана и Швейцарии, сообщает агентство.
Опубликовано: Тарас Медведев
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