Лукашенко принял верительные грамоты послов ряда зарубежных стран

Президент Беларуси принял верительные грамоты у представителей дипломатических ведомств ряда стран.

Как сообщает БелТА, Александр Лукашенко провел прием послов ряда зарубежных стран на котором принял верительные грамоты.

Грамоты белорусскому лидеру вручили послы ОАЭ, Аргентины, Бенина, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Мальтийского ордена, Мьянмы, Палестины, Судана и Швейцарии, сообщает агентство.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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