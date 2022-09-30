Садоводы подсказали способ осенней посадки тюльпанов, гарантирующий пышное цветение весной

Они советуют подлечить поврежденные луковицы и посадить их отдельно от здоровых, а от грызунов защитить клубни металлической сеткой.

Конец сентября - начало октября самое идеальное время для посадки луковий тюльпанов под зиму.

Перед посадкой с луковиц нужно снять шелуху, чтобы оценить степень их здоровья. Отобрать более здоровые, но можно и немного поврежденные. Обработать раствором перманганата калия (2 гр. на 10 л воды) в течение часа.

У больных луковиц аккуратно вырезать ранки ножом, смазать зеленкой, дать время высохнуть. И обработать раствором перманганата калия, как и здоровые.

Высаживать больные и здоровые луковицы нужно отдельно от здоровых. Вылеченные таким способом луковицы не заразят почву, и тюльпаны вырастут здоровыми.

Для предотвращения болезни тюльпанов желательно менять места их посадки. Нужно помнить, что они любят солнечные места и хорошо растут на легких, водопроницаемых, плодородных почвах.

Определяя глубину заделки луковиц, надо умножить высоту луковицы на три. Чтобы защитить их от грызунов, желательно под клумбу заложить мелкоячеистую сетку, разложить луковицы на расстоянии 10 см, засыпать землей. Потом прикрыть сверху более крупной ячейкой, и опять присыпать землей.

Идеально прикрыть тюльпаны компостом, соломой, торфом еловым лапником. Все это обеспечит цветам пышное цветение весной.