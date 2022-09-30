Лавров заявил, что Пугачёва не нужна россиянам

Музыкальный продюсер Сергей Лавров дал комментарии по поводу очередного отъезда Аллы Пугачёвой из России. Деятель музыкальной индустрии убеждён, что россияне давно не нуждаются в исполнительнице.

Продюсер Сергей Лавров высказал собственное мнение относительно того, что певица Алла Пугачева снова покинула родное государство. Он заметил, что знаменитость не нужна своим соотечественникам.

Пугачева поразила земляков, когда в очередной раз покинула родину. Лавров попытался объяснить, почему "женщина, которая поёт" так поступила.

Слова деятеля музыкальной индустрии передаёт портал PopCornNews: "Она не ожидала, что народ от нее отвернется. Кумир просто растаял как снежинка, рассыпался как песок. Ее обожала вся страна, но за секунду все рассеялось".

Алла Борисовна, прибыв в Россию накануне начала нового учебного года, в ответ на признание её супруга, юмориста Максима Галкина иностранным агентом потребовала присвоить ей такой же статус.