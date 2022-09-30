Мария Захарова иронично высказалась о решении BBC уволить 400 человек
Официальный представитель МИД России с иронией прокомментировала решение медиа-гиганта ВВС провести сокращение сотрудников.
Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова иронично прокомментировала решение британской радиовещательной корпорации ВВС о сокращении 400 сотрудников.
"Людей уволили в интересах Великобритании, значит, это вполне приемлемо!", — сказала Захарова.
Ранее медиа-гигант сообщил, что в ближайшее время проведет оптимизацию своих расходов, что подразумевает увольнение 400 сотрудников и переходу на цифровые платформы. По мнению руководства ВВС это позволит сэкономить 28,5 миллиона фунтов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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