Мария Захарова иронично высказалась о решении BBC уволить 400 человек

Официальный представитель МИД России с иронией прокомментировала решение медиа-гиганта ВВС провести сокращение сотрудников.

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова иронично прокомментировала решение британской радиовещательной корпорации ВВС о сокращении 400 сотрудников.

"Людей уволили в интересах Великобритании, значит, это вполне приемлемо!", — сказала Захарова.

Ранее медиа-гигант сообщил, что в ближайшее время проведет оптимизацию своих расходов, что подразумевает увольнение 400 сотрудников и переходу на цифровые платформы. По мнению руководства ВВС это позволит сэкономить 28,5 миллиона фунтов.