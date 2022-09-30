Минобороны России получит партию танков Т-80БВМ раньше срока

Машиностроительный завод в Омске досрочно поставит в войска партию модернизированных Т-80БВМ.

Омский завод в рамках госборонзаказа направит партию Т-80БВМ для нужд ВС России, сообщает руководство предприятия.

«Все обязательства перед заказчиком предприятие выполняет досрочно», говорится в сообщении.

Ранее танки Т-80БВМ уже смогли пройти технические испытания на которых продемонстрировали удовлетворительные результаты.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 