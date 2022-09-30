Минобороны России получит партию танков Т-80БВМ раньше срока
Машиностроительный завод в Омске досрочно поставит в войска партию модернизированных Т-80БВМ.
Омский завод в рамках госборонзаказа направит партию Т-80БВМ для нужд ВС России, сообщает руководство предприятия.
«Все обязательства перед заказчиком предприятие выполняет досрочно», говорится в сообщении.
Ранее танки Т-80БВМ уже смогли пройти технические испытания на которых продемонстрировали удовлетворительные результаты.
Опубликовано: Тарас Медведев
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