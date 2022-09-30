Королева Дании лишила своих внуков монарших титулов

По заявлению двора, Маргрете это сделала потому, чтобы внуки «могли строить собственную жизнь, не ограничиваясь королевскими обязанностями».

Королева Дании Маргрете лишила своих четырех внуков монарших титулов. Изменения коснулись детей ее второго сына, принца Иоахима.

С 1 января 2023 года Николай, Феликс, Хенрик и принцесса Афина могут использовать лишь титулы граф и графиня, сообщает Космополитен.

По официальному заявлению двора, Маргрете это сделала потому, чтобы ее внуки «могли строить собственную жизнь, не ограничиваясь королевскими обязанностями». Как было отмечено в официальном обращении, таким же образом поступают и другие королевские дворы Европы.

Правда, эту "милость" оценили не все члены семьи, в том числе и отец детей, лишенных титулов, - принц Иоахим, который сейчас живет со второй женой Мари в Париже.

«Нам всем грустно. Никогда не бывает весело, когда обижают твоих детей. Они попали в ситуацию, которую не понимают», — высказал свое мнение принц Иоахим датскому агентству Ekstra Bladet.

По его словам, детей осведомили о переменах в их статусе за 5 дней до официального объявления, и они такими новостями опечалены. Представители королевы уже назвали заявления Иоахима излишне эмоциональными и отметили, что о грядущих изменениях принца предупреждали еще в мае нынешнего года.