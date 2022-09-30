Глава Пентагона Ллойд Остин впервые прокомментировал взрывы на газопроводах «Северный поток»
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока "слишком рано рассуждать о том, кто стоит за повреждением газопровода "Северный поток", сообщает CNN.
Он добавил, что пока не будет проведено расследование, никто не сможет точно определить, что произошло в Балтийском море.
"Что касается атаки или повреждения трубопровода, то на данный момент, я думаю, есть много предположений. Но, честно говоря, пока не будет проведено полноценное расследование, никто точно не сможет сказать, что произошло", - сообщил Ллойд Остин на пресс-конференции.
Министр обороны США добавил, что в среду говорил об утечке из газопровода "Северный поток" со своим датским коллегой.
"Он указал мне, что пройдет несколько дней, прежде чем он сможет собрать подходящую команду, чтобы изучить места и действительно попытаться выяснить, что произошло. Пока мы не получим дополнительную информацию или не сможем провести дальнейший анализ, мы не будем строить догадки о том, кто мог нести ответственность", — сказал он.
Ллойд Остин заявил в среду, что ВМС США готовы предложить помощь союзникам в связи с повреждением двух газопроводов.
Опубликовано: Николай Скира
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