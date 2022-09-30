При ракетном ударе ВСУ по Херсону погиб заместитель главы администрации Херсонской области
Первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб в результате ракетного удара ВСУ по Херсону.
В пятницу утром, 30 сентября 2022 года, пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области в официальном Telegram-канале сообщила о том, что в результате нанесённого служащими Вооружённых сил Украины ракетного удара по Херсону, погиб первый заместитель главы администрации региона по безопасности Алексей Катериничев.
Администрация Херсонской области выразила свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Катеринчева, благодаря которому удалось обеспечить высокий уровень безопасности при проведении референдума по вопросу вхождения Херсонщины в состав России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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