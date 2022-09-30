ВСУ взяли в окружение Красный Лиман
Украинские войска вплотную подошли к городу Красный Лиман в Донецкой области.
Вооруженные силы Украины сегодня, 30 сентября, подошли к городу Красный Лиман в Донецкой народной республике.
Об этом сообщил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин в своем официальном телеграм-канале.
Он заявил, что город взят в полукольцо, а близлежащие населенные пункты Ямполь и Дробышево сейчас не контролируются войсками ДНР.
"На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", - заявил Лиман.
Опубликовано: Николай Скира
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