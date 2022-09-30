ВСУ взяли в окружение Красный Лиман

Украинские войска вплотную подошли к городу Красный Лиман в Донецкой области.

Вооруженные силы Украины сегодня, 30 сентября, подошли к городу Красный Лиман в Донецкой народной республике.

Об этом сообщил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин в своем официальном телеграм-канале.

Он заявил, что город взят в полукольцо, а близлежащие населенные пункты Ямполь и Дробышево сейчас не контролируются войсками ДНР.

"На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", - заявил Лиман.