24 человека были убиты в результате обстрела ВСУ колонны беженцев в Запорожской области

Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате обстрела украинскими бойцами колонны беженцев на Ореховском шоссе.

30 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что украинские военнослужащие открыли огонь по мирной колонне беженцев на Ореховском шоссе в Запорожской области.

Рогов добавил, что в результате обстрела со стороны Украины погибли 24 человека, ещё 36 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.