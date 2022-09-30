24 человека были убиты в результате обстрела ВСУ колонны беженцев в Запорожской области
Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате обстрела украинскими бойцами колонны беженцев на Ореховском шоссе.
30 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что украинские военнослужащие открыли огонь по мирной колонне беженцев на Ореховском шоссе в Запорожской области.
Рогов добавил, что в результате обстрела со стороны Украины погибли 24 человека, ещё 36 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Николаев пригласил в дом темноволосую красавицу на фоне слухов о разводе с женой Проскуряковой
Певец и композитор Игорь Николаев провёл вечер в обществе красавицы брюнетки после того, как появилась информация о его расставании с женой Юлией Проскуряковой. Музыкант пригласил незнакомку в свой дом.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Суздальцев: газопровод «Турецкий поток» тоже будет взорван, Россию навсегда удаляют с газового рынка Европы
«Справедливая Россия» предложила ввести военный налог для тех, кто не подлежит мобилизации
Лавров заявил, что Запад стремится рассорить страны и народы бывшего СССР
Посла Беларуси выхвали в МИД Армении после заявления Макея о «дядях-тетях»
Минюст США выдвинул обвинения Дерипаске с наказанием в 20 лет тюрьмы