Глава ДНР: украинская армия бросила серьезные силы на Красный Лиман
Глава Донецкой народной республики сообщает о том. что город Красный Лиман находится в полукольце.
В своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о том, что город Красный Лиман оказался в полукольце украинских войск. Населенные пункты Ямполь и Дробышево в полной мере уже не контролируются российскими войсками.;
"Друзья, в Красном Лимане новости тревожные. Украинская армия пытается омрачить нам праздник воссоединения. Противник бросает серьезные силы", — написал глава ДНР.
Пушилин рассказал, что дорог на Сватово остается под контролем союзных сил, но она постоянно обстреливается.
Опубликовано: Максим Алексев
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