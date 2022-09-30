Глава ДНР: украинская армия бросила серьезные силы на Красный Лиман

Глава Донецкой народной республики сообщает о том. что город Красный Лиман находится в полукольце.

В своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о том, что город Красный Лиман оказался в полукольце украинских войск. Населенные пункты Ямполь и Дробышево в полной мере уже не контролируются российскими войсками.;

"Друзья, в Красном Лимане новости тревожные. Украинская армия пытается омрачить нам праздник воссоединения. Противник бросает серьезные силы", — написал глава ДНР.

Пушилин рассказал, что дорог на Сватово остается под контролем союзных сил, но она постоянно обстреливается.