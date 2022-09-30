Пушилин: ВСУ окружили Лиман и взяли Ямполь и Дробышево

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о подходе украинских частей к Красному Лиману.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о тяжелой ситуации на фронте.

По его словам, Вооруженный силы Украины взяли в полукольцо город Красный Лиман.

Более того, ближние населенные пункты Ямполь и Дробышево больше не контролируются силами ДНР полной мере.

Также он добавил, что украинская сторона хочет омрачить день присоединения ДНР к России.

"Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", - рассказал Пушилин.