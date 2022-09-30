Пушилин: ВСУ окружили Лиман и взяли Ямполь и Дробышево
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о подходе украинских частей к Красному Лиману.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о тяжелой ситуации на фронте.
По его словам, Вооруженный силы Украины взяли в полукольцо город Красный Лиман.
Более того, ближние населенные пункты Ямполь и Дробышево больше не контролируются силами ДНР полной мере.
Также он добавил, что украинская сторона хочет омрачить день присоединения ДНР к России.
"Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", - рассказал Пушилин.
Опубликовано: Николай Скира
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