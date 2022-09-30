Песков: Нападение на ЛДНР, Херсон и Запорожье Москва расценит как объявление войны России

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал о реакции Москвы на нападение на новые территории.

Дмитрий Песков рассказал, как будет реагировать Российская Федерация в случае нападения на новые территории.

По словам Пескова, если будет совершено нападение на Херсон, Запорожье, а также Донецкую и Луганскую народную республики, это будет расценено как нападение на РФ.

"Москва будет расценивать возможные удары Украины по территориям, которые войдут в состав РФ, как акт агрессии против России", - заявил он.

Напомним, что 30 сентября в 15:00 начнется мероприятие в Кремле по присоединению новых территорий.