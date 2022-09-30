Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные взяли в полукольцо Красный Лиман, дорога от Сватово обстреливается.

30 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале сообщил подписчикам «тревожные» новости о ситуации на Краснолиманском направлении фронта.

Пушилин сообщил, что украинские военнослужащие взяли в полукольцо город Красный Лиман и периодически обстреливают дорогу от Сватово, находящуюся под контролем союзных сил, чтобы «хоть как-то омрачить» официальное вхождение ДНР в состав РФ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 