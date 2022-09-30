Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные взяли в полукольцо Красный Лиман, дорога от Сватово обстреливается.
30 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале сообщил подписчикам «тревожные» новости о ситуации на Краснолиманском направлении фронта.
Пушилин сообщил, что украинские военнослужащие взяли в полукольцо город Красный Лиман и периодически обстреливают дорогу от Сватово, находящуюся под контролем союзных сил, чтобы «хоть как-то омрачить» официальное вхождение ДНР в состав РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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