Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце ВСУ

Продюсер Гинсбург объяснил, зачем Пугачёва приезжала в Москву

Для музыкального продюсера Владимира Гинсбурга отъезд певицы Аллы Пугачёвой за границу неожиданностью не стал. Он утверждает, что на родину артистка приезжала только для того, чтобы продать свою недвижимость.

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