Дмитрий Песков: предстоит освободить всю территории ДНР
Пресс-секретарь Кремля рассказал о планах России по освобождению территории ДНР.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о то, что территория ДНР "придется освободить" до границ Донецкой области по состоянию на 2014 год.
"Де-юре вся территория ДНР становится частью России, в том числе неподконтрольная. Ее предстоит освободить", — сказал Песков.
Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что возможные удары Украины по территориям, которые войдут в состав страны, будут расцениваться как агрессию против самой России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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