Дмитрий Песков: предстоит освободить всю территории ДНР

Пресс-секретарь Кремля рассказал о планах России по освобождению территории ДНР.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о то, что территория ДНР "придется освободить" до границ Донецкой области по состоянию на 2014 год.

"Де-юре вся территория ДНР становится частью России, в том числе неподконтрольная. Ее предстоит освободить", — сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что возможные удары Украины по территориям, которые войдут в состав страны, будут расцениваться как агрессию против самой России.