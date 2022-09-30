В Республике Тыва семьям мобилизованных выдадут по одному барану
Глава республики распорядился выделить семьям мобилизованных граждан по одному барану.
РИА Новости сообщает о том, что глава республики Тыва Владислав Ховалыг отдал указание выделить семьям мобилизованных граждан материальную поддержку. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте администрации региона. Семьям с детьми окажут финансовую поддержку (по 5 тысяч рублей на каждого ребенка), а также выделят помощь в виде одного барана, продуктовые пакеты, уголь и дрова.
"Доставку муки, картофеля и баранов должны взять на себя муниципальные органы", — говорится в сообщении.
На сайте указано, что мобилизованным фермерам дополнительно выделят по тонне фуражного овса.
Опубликовано: Максим Алексеев
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