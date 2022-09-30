Российская армия уничтожила до 200 бойцов и 30 тонн боеприпасов ВСУ в районе Краматорска

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие уничтожили до 200 бойцов и 30 тонн боеприпасов ВСУ в ДНР.

30 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военнослужащие поразили пункты временного базирования 81-й отдельной аэромобильной бригады и складу вооружения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины близ Краматорска.

Конашенков уточнил, что в результате попадания по позициям двух украинских бригад в ДНР, потери живой силы противника составили до 200 единиц личного состава, а также более 30 тонн боеприпасов и 23 единицы вооружения.