Минобороны России: ВКС уничтожили цех по сборке тактических ракетных комплексов
Военной ведомство России сообщает об уничтожении цеха по сборке ракетных тактических комплексов «Точка-У» в Днепропетровске.
Министерство обороны России сообщает, что ВКС в результате ударов высокоточным оружием уничтожили цех по сборке оперативно-тактически ракет "Точка-У" и "Гром-2".
"Цеха располагались на территории "Южного машиностроительного завода" в Днепропетровске", — говорится в сводке.
В годы существования Советского Союза "Южмаш" был одним из крупнейших предприятий по производству ракетных систем различного назначения. Именно тут были разработаны и выпускались знаменитые межконтинентальные баллистические ракеты Р-36 (SS-18), более известные под натовской маркировкой "Сатана".
Опубликовано: Максим Алексеев
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