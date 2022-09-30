Минобороны России: ВКС уничтожили цех по сборке тактических ракетных комплексов

Военной ведомство России сообщает об уничтожении цеха по сборке ракетных тактических комплексов «Точка-У» в Днепропетровске.

Министерство обороны России сообщает, что ВКС в результате ударов высокоточным оружием уничтожили цех по сборке оперативно-тактически ракет "Точка-У" и "Гром-2".

"Цеха располагались на территории "Южного машиностроительного завода" в Днепропетровске", — говорится в сводке.

В годы существования Советского Союза "Южмаш" был одним из крупнейших предприятий по производству ракетных систем различного назначения. Именно тут были разработаны и выпускались знаменитые межконтинентальные баллистические ракеты Р-36 (SS-18), более известные под натовской маркировкой "Сатана".