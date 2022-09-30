Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Кремль

Главы администраций Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей прибыли в Кремль.

В пятницу, 30 сентября 2022 года, главы военно-гражданских администраций ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий прибыли в Кремль на торжественную церемонию подписания договоров о вхождении регионов в состав РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично примет участие в церемонии, которая состоится в Георгиевском зале Кремля в 15:00 по мск, после чего российский лидер проведёт встречу с руководителями администраций новых субъектов России, которые были освобождены союзными силами в ходе СВО на Украине.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 