Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прибыли в Кремль
Главы администраций Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей прибыли в Кремль.
В пятницу, 30 сентября 2022 года, главы военно-гражданских администраций ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий прибыли в Кремль на торжественную церемонию подписания договоров о вхождении регионов в состав РФ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин лично примет участие в церемонии, которая состоится в Георгиевском зале Кремля в 15:00 по мск, после чего российский лидер проведёт встречу с руководителями администраций новых субъектов России, которые были освобождены союзными силами в ходе СВО на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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