Военное ведомство России в сводке о ходе проведения специальной операции сообщает об уничтожении более 200 военнослужащих украинской армии.

Министерство обороны Российской Федерации сообщает о ликвидации более 200 украинских военнослужащих и 23 единицы бронированной и специальной техники в районе города Краматорска в ДНР.

Военно-космические силы (ВКС) уничтожили мобильную группу центра радиоэлектронной разведки ВСУ.

Российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы нанесла удары по взводу реактивных систем залпового огня HIMARS. Сбито 2 самолета ВВС Украины и пять беспилотных летательных аппарата (БПЛА).