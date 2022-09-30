Минобороны России: ВСК уничтожили более 200 бойцов ВСУ в районе Краматорска
Военное ведомство России в сводке о ходе проведения специальной операции сообщает об уничтожении более 200 военнослужащих украинской армии.
Министерство обороны Российской Федерации сообщает о ликвидации более 200 украинских военнослужащих и 23 единицы бронированной и специальной техники в районе города Краматорска в ДНР.
Военно-космические силы (ВКС) уничтожили мобильную группу центра радиоэлектронной разведки ВСУ.
Российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы нанесла удары по взводу реактивных систем залпового огня HIMARS. Сбито 2 самолета ВВС Украины и пять беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
Опубликовано: Максим Алексеев
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