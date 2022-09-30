Первые мобилизованные прибыли в зону спецоперации в ДНР
Первые призванные в рамках частичной мобилизации в России прибыли в зону проведения специальной военной операции в ДНР.
В официальном Telegram-канале народной милиции ДНР появилось сообщение о прибытии первых мобилизованных военнослужащих.
"В зону проведения специальной операции прибыли первые военнослужащие , призванные в рамках частичной мобилизации. В настоящий момент они проводят интенсивный курс боевой подготовки", - написано в публикации.
В Народной милиции ДНР подчеркнули, что народ Донбасса с воодушевлением воспринял прибытие новых сил из России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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