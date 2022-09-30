Первые мобилизованные прибыли в зону спецоперации в ДНР

Моисеев написал завещание уже после первого инсульта, последовав совету Кобзона

Покойный Борис Моисеев про то, кому достанется его наследство подумал ещё в 2010 году, когда с ним случился первый удар. Поддержал его в этом коллега по сцене Иосиф Кобзон.

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