Путин: США подорвали Северный поток и уничтожили европейскую газовую индустрию
Владимир Путин рассказал о терактах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".
Владимир Путин во время выступления в Кремле рассказал о терактах на трубопроводе "Северный поток".
По словам главы Российской Федерации, Соединенные Штаты Америки несут ответственность за случившееся.
Он добавил, что своими действиями Штаты разрушили европейскую газовую индустрию.
"Англосаксы фактически приступили к уничтожению европейской энергоструктуры", - сказал президент России.
Также Путин заявил, что страны Запада врут о том, что происходят в мире.
Опубликовано: Николай Скира
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