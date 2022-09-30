Путин: США подорвали Северный поток и уничтожили европейскую газовую индустрию

Владимир Путин рассказал о терактах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Владимир Путин во время выступления в Кремле рассказал о терактах на трубопроводе "Северный поток".

По словам главы Российской Федерации, Соединенные Штаты Америки несут ответственность за случившееся.

Он добавил, что своими действиями Штаты разрушили европейскую газовую индустрию.

"Англосаксы фактически приступили к уничтожению европейской энергоструктуры", - сказал президент России.

Также Путин заявил, что страны Запада врут о том, что происходят в мире.