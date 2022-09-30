Путин подписал договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России
Президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении новых земель в состав страны.
Во время церемонии в Кремле были подписаны документы о вхождении в состав Российской Федерации новых субъектов.
Таким образом, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Херсонская и Запорожская области входят в состав России.
Также Владимир Путин подписал указ о создании в РФ новых субъектов, которыми и станут новые регионы.
Документы подписали и главы областей, а также самопровозглашенных республик. После подписания президент, а также главы регионов вместе скандировали "Россия!". До этого Владимир Путин выступил с речью.
Стоит напомнить, что ранее Дмитрий Песков предупредил, что нападение на эти региона равносильно нападению на Россию.
Опубликовано: Николай Скира
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