Путин подписал договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России

Президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении новых земель в состав страны.

Во время церемонии в Кремле были подписаны документы о вхождении в состав Российской Федерации новых субъектов.

Таким образом, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Херсонская и Запорожская области входят в состав России.

Также Владимир Путин подписал указ о создании в РФ новых субъектов, которыми и станут новые регионы.

Документы подписали и главы областей, а также самопровозглашенных республик. После подписания президент, а также главы регионов вместе скандировали "Россия!". До этого Владимир Путин выступил с речью.

Стоит напомнить, что ранее Дмитрий Песков предупредил, что нападение на эти региона равносильно нападению на Россию.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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