Космического мусора слишком много, поэтому владельцам спутников придется их оперативно утилизировать

На земной орбите скопилось реально много рукотворного мусора, особенно это касается низкой околоземной орбиты. И этот мусор начинает создавать опасность столкновений.

Американская Федеральная комиссия по связи утвердила новые правила, которые требуют, чтобы операторы космической связи и другие владельцы спутников утилизировали их в течение 5 лет после окончания работы.

Раньше владельцы спутников также были обязаны содействовать их ликвидации, но на это действо отпускался срок в 25 лет, так что фактически уничтожением отработавших свое сателлитов никто не занимался.

И спутников с начала космической эры скопилось протьма. По заявлению главы Федеральной комиссии Джессики Розенворсель начиная с 1957 года на орбиту планеты было отправлено свыше 10 тыс. сателлитов, общей массой в тысячи тонн. Больше половины этих спутников уже не используются, однако продолжают крутиться на орбите.

Сокращение срока утилизации спутников должно уменьшить риск нежелательных столкновений, однако новые правила уже встретили неприятие Национального комитета по науке. У этой организации спутников немало, вот только денег на их ликвидацию немного.