Зеленский приказал ВСУ идти в прорыв на Луганск
Президент Украины Зеленский приказал армии начать прорыв к городу Луганску.
Как сообщают украинские телеграм-каналы, президент Украины приказал Вооруженным силам страны усилить наступление.
В частности, отмечается, что украинским соединениям приказано идти в прорыв на Луганском направлении.
"Офис президента Украины принял решение усилить наступление на Донбассе и организовать прорыв на Луганск", - сообщает ТГ-канал Военный обозреватель со ссылкой на украинские источники.
Стоит отметить, что сегодня уже был подписан документ о присоединении ДНР и ЛНР к России.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценит нападение на эти земли, как нападение на Российскую Федерацию.
Опубликовано: Николай Скира
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