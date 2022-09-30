Зеленский приказал ВСУ идти в прорыв на Луганск

Президент Украины Зеленский приказал армии начать прорыв к городу Луганску.

Как сообщают украинские телеграм-каналы, президент Украины приказал Вооруженным силам страны усилить наступление.

В частности, отмечается, что украинским соединениям приказано идти в прорыв на Луганском направлении.

"Офис президента Украины принял решение усилить наступление на Донбассе и организовать прорыв на Луганск", - сообщает ТГ-канал Военный обозреватель со ссылкой на украинские источники.

Стоит отметить, что сегодня уже был подписан документ о присоединении ДНР и ЛНР к России.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценит нападение на эти земли, как нападение на Российскую Федерацию.