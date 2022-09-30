Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки о вступлении в НАТО.

Украинский президент Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО.

"Зеленский заявил, что Украина сегодня подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке", - передает ТАСС.

Также сегодня анонсировано срочное выступление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы ООН Гутьерриша.

Напомним, что сегодня в Кремле были подписаны документы о присоединении части Земель Украины к России.

Стоит отметить, что одним из основных условий принятия страны в НАТО является отсутствие военных конфликтов на ее территории.