Apple старается избавиться от зависимости от КНР, но на это понадобятся годы и миллиарды

Крупнейшие компании США стремятся уменьшить свою зависимость от континентального Китая, но дело это крайне сложное и дорогостоящее. А может и вообще невозможное.

На данный момент в Китае производится примерно 98% всех айфонов. Правда компания уже перевела часть мощностей в Индию, где выпускается часть Айфон 14, но даже на вывод 10% мощностей из КНР потребуется не менее 8 лет.

Хотя Apple планирует потратить 300 млн долларов на развитие своего производства во Вьетнаме, это является лишь каплей в море, так утверждают аналитики Блумберг. У Китая слишком мощные на данный момент козыри в виде дешевой рабочей силы, развитой структуры транспорта и электроснабжения.

По мнению специалистов Блумберг к 2030 году, несмотря на максимальные усилия, зависимость крупнейших американских компаний от Китая снизится не более чем на треть, причем наиболее зависимыми останутся компании с высокотехнологичным производством.

Некоторые аналитики указывают на возможность конкуренции Китаю со стороны Тайваня, где базируется самое передовое производство микросхем в мире, но их голоса тонут в опровержениях других специалистов, которые указывают, что каждые 19 из 20 быстрорастущих производителей чипов базируются именно в КНР.