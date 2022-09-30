Apple старается избавиться от зависимости от КНР, но на это понадобятся годы и миллиарды
Крупнейшие компании США стремятся уменьшить свою зависимость от континентального Китая, но дело это крайне сложное и дорогостоящее. А может и вообще невозможное.
На данный момент в Китае производится примерно 98% всех айфонов. Правда компания уже перевела часть мощностей в Индию, где выпускается часть Айфон 14, но даже на вывод 10% мощностей из КНР потребуется не менее 8 лет.
Хотя Apple планирует потратить 300 млн долларов на развитие своего производства во Вьетнаме, это является лишь каплей в море, так утверждают аналитики Блумберг. У Китая слишком мощные на данный момент козыри в виде дешевой рабочей силы, развитой структуры транспорта и электроснабжения.
По мнению специалистов Блумберг к 2030 году, несмотря на максимальные усилия, зависимость крупнейших американских компаний от Китая снизится не более чем на треть, причем наиболее зависимыми останутся компании с высокотехнологичным производством.
Некоторые аналитики указывают на возможность конкуренции Китаю со стороны Тайваня, где базируется самое передовое производство микросхем в мире, но их голоса тонут в опровержениях других специалистов, которые указывают, что каждые 19 из 20 быстрорастущих производителей чипов базируются именно в КНР.
Опубликовано: Staalker
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